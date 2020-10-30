شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج لو مستثمر بالبورصة..ازاى تستفيد من التوقيع الإلكترونى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتيح البورصة المصرية، للمستثمرين عبر الإنترنت ميزة التوقيع الإلكتروني، والذي يعتبر من ضمن الوسائل التأمينية الأخرى، التي توفر الثقة والطمأنينة أثناء التعاملات المالية والتجارية عبر الإنترنت، حيث يمكن من خلاله أن يثق مستخدموها بدرجة كبيرة من شخصية الموقع على المستند الحقيقية وليس شخصاً آخر، ويقدم ”الخليج 365” أسئلة وأجوبتها عن هذه الميزة وكيفية استخدامها.





س – ما هو تعريف التوقيع الإلكتروني؟ج- التوقيع الإلكتروني هي أداة رقمية تقترن بالمحرر الإلكتروني ويكون لها طابع مميز يسمح بتحديد شخصية الموقع ويميزه عن غيره ويستخدم لإجراء أي عملية تتطلب إثبات شخصية المستخدم، والذي يستخدم في المعاملات المالية والتجارية والإدارية عبر الإنترنت، مما يستخدم في بعض الخدمات الحكومة الإلكترونية مثل إمضاء الإقرارات الضريبية إلكترونياً والمعاملات البنكية والتداولات في البورصة عبر الإنترنت وغيره، بصورة مبسطة فهو أقوى من التوقيع بخط اليد بحيث يوفر حماية البيانات وعدم القدرة على إنكارها أو تزويرها.





س – ما هو الإطار القانوني للتوقيع الإلكتروني؟ج- صدر قانون رقم 15 لسنة 2004، ولائحته التنفيذية رقم 109 لسنة 2005 بشأن تنظيم التوقيع الالكتروني وإنشاء هيئه تنمية صناعه تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) .

ويقع القانون في 30 مادة ويهدف إلى توفير البيئة التشريعية اللازمة لدعم التعاملات بالمستندات الموقعة الكترونيا.

الجدير بالذكر أن نطاق القانون يشمل المعاملات المدنية والتجارية والإدارية -التي يمكن إتمامها إلكترونياً -مما يساعد على رفع كفاءة العمل الإداري وتفعيل التجارة الالكترونية والارتقاء بمستوى أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر.

وقد أقر القانون إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وتتبع وزير الاتصالات والمعلومات، وتسمى "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " (ITIDA) ، وتعمل هذه الهيئة على إدارة وتنظيم وتحديد معايير التوقيع الإلكتروني وإصدار وتجديد التراخيص لمزاولة الأنشطة في مجال المعاملات الإلكترونية.







س- ما هي شهادة التوقيع الإلكتروني؟ س- ما هي شهادة التوقيع الإلكتروني؟ ج- هي شهادة إلكترونية تصدرها شركة مصر للمقاصة كجهة مرخص لها من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لإثبات هوية صاحب التوقيع الالكتروني والتأكد من أحقيته في التوقيع ومسئوليته تتضمن شهادة التوقيع الالكتروني الاتي: (رقم الشهادة المسلسل - اسم الموقع وصفته - المفتاح الشفري العام - تاريخ بدء صلاحية الشهادة وتاريخ انتهائها ).

س- ما هو شكل التوقيع الإلكتروني المطبق في مصر؟ج- النوع المفتاحي، وفيه يتم تزويد الوثيقة الإلكترونية بتوقيع مشفر مميز يحدد الشخص الذي قام بتوقيع الوثيقة ووقتها ومعلومات عن صاحب التوقيع وغير ذلك لا يعتد توقيع إليكتروني.





س – ما هي مزايا التوقيع الإلكتروني؟ج- يتميز التوقيع بـ4 مهام أساسية

- الخصوصية ( (confidentiality

حماية البيانات ضد الاستخدام غير المشروع بما أن التوقيع الالكتروني محفوظ على بطاقة ذكية لا يغادرها أبدا ومحمي بكود سري، كما يتم تشفير البيانات أثناء إرسالها موقعة الكترونياً بما لا يسمح لأي شخص لا يمتلك الصلاحيات بالتلاعب أو التغيير.

التحقق من الهوية (Authentication)

هو عملية التحقق من هوية المستخدم أو التعرف على مصادر البيانات عن طريق شهادة التصديق الالكتروني المصدرة من شركة مصر للمقاصة المرخص لها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .

وحدة البيانات (Integrity)

حماية البيانات ضد التغيير باستخدام تقنية تشفير البيانات ومقارنة بصمة الرسالة المرسلة ببصمة الرسالة المستقبلة.

عدم القدرة على الإنكار (Non-Repudiation)

عدم قدرة الشخص الموقع الكترونيا على إنكار قيامه بهذا الفعل وكذلك عدم قدرة مستلم الرسالة على إنكار مصداقيتها في ظل وجود طرف ثالث (شركة مصر للمقاصة كجهة تصديق الكتروني مرخص لها من قبل الهيئة.

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س- وما هي مزاياه لشركات السمسرة؟ج- توفر خدمة التوقيع الإلكتروني مزايا في سوق رأس المال بالنسبة لشركات الوساطة في الأوراق المالية، حيث يتم تأمين التعاملات التي تتم بين:

-شركات الوساطة والجهة المنظمة للعمل (الهيئة العامة للرقابة المالية-شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي-البورصة المصرية).

-شركات الوساطة وبعضها البعض.

-شركات الوساطة والمتعاملين في الأوراق المالية.

-شركات الوساطة وأي أطراف أخرى خارج سوق المال.





س- وما هي مزاياه بالنسبة للمستثمرين في البورصة؟ج- توفر خدمة التوقيع الإلكتروني مزايا للمستثمرين في الأوراق المالية، أبرزها؛

- تأمين وحماية المعاملات بين المتعاملين وبين أطراف السوق المختلفة (الهيئة العامة للرقابة المالية-شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي-البورصة المصرية) شركات الوساطة في الأوراق المالية.

-سهولة استخدام التوقيع الإلكتروني في الحصول على الخدمات المتعلقة بسوق رأس المال وهي؛

1- صرف الأرباح النقدية ومدفوعات إعادة الهيكلة الأخرى.

2- الاكتتابات في زيادات رؤوس أموال الجهات المصدرة.

3- التصويت الآلي على بنود اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.

4- تنفيذ معاملات البيع والشراء عن طريق الإنترنت.





س – ما هي المستندات المطلوبة لإصدار شهادة التوقيع الإلكتروني؟ج- هناك خطوات متبعة لإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني في حالة تسليم شهادات التويع الإلكتروني في مركز إصدار الشهادات:

- عليك الذهاب إلى مركز الإصدار الخاص بتعاملات البورصة المصري وهي شركة مصر للمقاصة

- املأ نموذج طلب إصدار الشهادة "شخصية-موظف عام أو خاص-صاحب شركة".

-قدم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة حسب نوعية الشهادة المطلوب إصدارها.

-وقع على العقد.

-سدد الرسوم.

-انتظر حتى تستلم التوكن المحتوي على المعرف الرقمي والرقم السري.

- يمكنك الآن استخدام التوكن في الخدمات التي تتيح التوقيع الإلكتروني.