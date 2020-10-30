شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاق المستهلك الأمريكي يفوق التوقعات في سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زاد إنفاق المستهلكين الأمريكيين أكثر من المتوقع في سبتمبر، لكن تجدد تنامي حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في أنحاء الولايات المتحدة قد يكبح الإنفاق في الربع الأخير من السنة. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، زاد 1.4 %الشهر الماضي بعد ارتفاعه 1% في أغسطس.
كانت رويترز استطلعت آراء اقتصاديين فتوقعوا أن يزيد الإنفاق 1% في سبتمبر.
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