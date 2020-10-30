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بنك أوف أمريكا يكشف عزوف المستثمرين عن الأسهم الأوروبية وإقبالهم على السندات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك أوف أمريكا اليوم الجمعة، استنادا إلى بيانات من إي.بي.إف.آر، إن المستثمرين ضخوا 6.7 مليار دولار فى السندات الأسبوع الماضى، وسحبوا 2.1 مليار دولار من الأسهم، إذ تراجعت أسواق الأسهم عقب إجراءات عزل عام جديدة لمكافحة جائحة كوفيد-19.

 

وأضاف البنك، أن الأسهم الأوروبية عانت من أكبر خروج أسبوعي للتدفقات، ما إجماليه 3.4 مليار دولار، فى خمسة أشهر.

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وقال البنك فى تقرير أسبوعى، إنه فى ظل عمليات بيع عالمية فى شتي أسواق الأسهم هذا الأسبوع، ضخ المستثمرون أيضا مليار دولار في الذهب واستردوا 1.5 مليار دولار من أدوات النقد في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر.

 

ويتجه المؤشر ستوكس 600 الأوروبي اليوم الجمعة صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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