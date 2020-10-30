شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يكشف عزوف المستثمرين عن الأسهم الأوروبية وإقبالهم على السندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بنك أوف أمريكا اليوم الجمعة، استنادا إلى بيانات من إي.بي.إف.آر، إن المستثمرين ضخوا 6.7 مليار دولار فى السندات الأسبوع الماضى، وسحبوا 2.1 مليار دولار من الأسهم، إذ تراجعت أسواق الأسهم عقب إجراءات عزل عام جديدة لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وأضاف البنك، أن الأسهم الأوروبية عانت من أكبر خروج أسبوعي للتدفقات، ما إجماليه 3.4 مليار دولار، فى خمسة أشهر.

Advertisements

وقال البنك فى تقرير أسبوعى، إنه فى ظل عمليات بيع عالمية فى شتي أسواق الأسهم هذا الأسبوع، ضخ المستثمرون أيضا مليار دولار في الذهب واستردوا 1.5 مليار دولار من أدوات النقد في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر.

ويتجه المؤشر ستوكس 600 الأوروبي اليوم الجمعة صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ يونيو.