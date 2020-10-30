شكرا لقرائتكم خبر عن العقارات تتصدر القطاعات الأكثر تداولاً بالبورصة خلال أكتوبر بـ5.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر أكتوبر المنتهى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 1.7 مليار ورقة بقيمة 5.1 مليار جنيه، وجاء قطاع المنسوجات والسلع المعمرة ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 676.3 مليون ورقة، بقيمة 3.9 مليار جنيه، فيما احتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 84.6 مليون ورقة بقيمة 2.7 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول 1.7 مليار ورقة بقيمة 2.6 مليار جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 387.8 مليون ورقة بقيمة 1.98 مليار جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 353.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.9 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 425.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.3 مليار جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 253 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.1 مليار جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 365.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 887.3 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 65.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 799.1 مليون جنيه.

وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق، في المركزين الأخيرين على التوالي، حيث بلغ حجم تداول الأول 18.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 76.3 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 119.5 ألف ورقة بقيمة 12.9 مليون جنيه.

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ويقود قطاع العقارات البورصة المصرية، بعدما أعلنت شركة مدينة نصر عن تلقّيها عروضًا من تحالفات مستثمرين مصرية وأجنبية (ليس من بينها إعمار مصر) لشراء قطع أراضٍ بمساحات كبيرة (تزيد على 1.9 مليون متر مربع) بمشروعاتها، وأنها محل دراسة وتفاوض مع المستثمرين راغبي الشراء.

كما عاد الاهتمام بسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وهي أكبر شركة تمتلك محفظة أراضي غير مطورة بالسوق المحلي، في أعقاب إعلان وزارة قطاع الأعمال عن خطة لتطوير محفظة أراضي الشركة، ومن ضمن الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتطوير أراضي، علاوة على الأنباء عن تحسن مبيعات الشركات العقارية.