شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الجمعة 30-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 3 جنيهات عقب هبوط كبير للأوقية بقيمة 30 دولار آخر 48 ساعة، حيث هبطت أوقية الذهب من 1908 دولار إلى 1874 دولار، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر إلى 820 جنيها للجرام.

أسعار الذهب ..عيار 18 سجل 703 جنيهات للجرام أسعار الذهب ..عيار 18 سجل 703 جنيهات للجرام عيار 21 سجل 820 جنيها للجرام عيار 24 سجل 937.5 جنيه للجرام واستقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 30-10-2020 ، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: Advertisements سعر الدولار اليوم: 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: 18.23 جنيه للشراء، 18.51 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: سجل 20.16 جنيه للشراء، 20.51 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.76 جنيه للشراء، و51.52 جنيه للبيع.

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