شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 30-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 30-10-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى نحو 0.24 ريال سعودى، وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:





دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودي.

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى.





يورو (EUR)1 يورو = 4.38 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.23 يورو.





جنيه إسترلينى (GBP)1 جنيه استرلينى = 4.86 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.21 جنيه استرلينى.





دولار كندى (CAD)1 دولار كندى = 2.82 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.36 دولار كندى.





دولار أسترالى (AUD)1 دولار أسترالى = 2.64 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.38 دولار أسترالى.





ين يابانى (JPY)1 ين يابانى = 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 27.85 ين يابانى.





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جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 4.19 جنيه مصرى.





درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى.





جنيه سودانى (SDG)1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودى.

1 ريال سعودى = 14.74 جنيه سودانى.





دينار جزائرى (DZD)1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 34.48 دينار جزائري





دينار بحرينى (BHD)1 دينار بحرينى = 9.946 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحريني

الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم فى التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها فى عام 1741.

وهو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودي، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.