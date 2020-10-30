بترو-لوجيستيكس تتوقع خفض إمدادات نفط أوبك بنحو 500 ألف برميل يوميا فى أكتوبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بترو-لوجيستيكس، التى تقيم الإمدادات عبر تتبع شحنات الناقلات، اليوم الجمعة إن من المتوقع انخفاض إمدادات أوبك قرابة 500 ألف برميل يوميا في أكتوبر.

وقدمت بترو-لوجيستيكس الرقم فى رسالة عبر البريد الإلكترونى لرويترز.

سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، 37.14 دولار للبرميل، وذلك لخام القياس العالمى برنت بانخفاض مقداره 51 سنتا أو ما يوازى 1.4 %، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 35.69 دولار للبرميل بانخفاض مقداره 48 سنتا أو ما يوازى 1.3 %.

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وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاضا بما يزيد عن 1%، لتواصل تكبد الخسائر وتتجه صوب ثانى انخفاض شهرى بفعل تنامى المخاوف من أن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 فى أوروبا والولايات المتحدة قد يلحق الضرر باستهلاك الوقود وفقا لرويترز، ومن المتوقع أن ترفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك، الإنتاج مليوني برميل يوميا في يناير في إطار اتفاقهم بشأن الإنتاج.

لكن السعودية وروسيا وهما منتجان كبيران تؤيدان الإبقاء على تخفيضات إنتاج المجموعة البالغة نحو 7.7 مليون برميل يوميا حاليا فى العام القادم مع تهديد تجدد إجراءات العزل العام فى أوروبا بإبطاء الطلب محدد.