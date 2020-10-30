شكرا لقرائتكم خبر عن بترو-لوجيستيكس تتوقع خفض إمدادات نفط أوبك بنحو 500 ألف برميل يوميا فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بترو-لوجيستيكس، التى تقيم الإمدادات عبر تتبع شحنات الناقلات، اليوم الجمعة إن من المتوقع انخفاض إمدادات أوبك قرابة 500 ألف برميل يوميا في أكتوبر.
وقدمت بترو-لوجيستيكس الرقم فى رسالة عبر البريد الإلكترونى لرويترز.
سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، 37.14 دولار للبرميل، وذلك لخام القياس العالمى برنت بانخفاض مقداره 51 سنتا أو ما يوازى 1.4 %، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 35.69 دولار للبرميل بانخفاض مقداره 48 سنتا أو ما يوازى 1.3 %.
وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاضا بما يزيد عن 1%، لتواصل تكبد الخسائر وتتجه صوب ثانى انخفاض شهرى بفعل تنامى المخاوف من أن ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 فى أوروبا والولايات المتحدة قد يلحق الضرر باستهلاك الوقود وفقا لرويترز، ومن المتوقع أن ترفع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك، الإنتاج مليوني برميل يوميا في يناير في إطار اتفاقهم بشأن الإنتاج.
لكن السعودية وروسيا وهما منتجان كبيران تؤيدان الإبقاء على تخفيضات إنتاج المجموعة البالغة نحو 7.7 مليون برميل يوميا حاليا فى العام القادم مع تهديد تجدد إجراءات العزل العام فى أوروبا بإبطاء الطلب محدد.
كانت هذه تفاصيل خبر بترو-لوجيستيكس تتوقع خفض إمدادات نفط أوبك بنحو 500 ألف برميل يوميا فى أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.