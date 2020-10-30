شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتجه نحو الارتفاع في آخر جلسات أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام اغلب العملات الرئيسية عقب استيعاب بيانات اقتصادية أمريكية قوية.



هذا، وتلقت الفضة دعما من تصاعد أزمة فيروس كورونا في عدد من الدول على مستوى العالم وفرض بعضها إجراءات إغلاق وقيود عزل نتيجة تفشي الفيروس وخروجه عن السيطرة.

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من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.9 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 93.6 نقطة.



وكانت بيانات قد أظهرت نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع السنوي الثالث بنسبة 33.1%، وهي أكبر وتيرة نمو فصلية على الإطلاق.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 23.85 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم (آخر جلسات أكتوبر/تشرين الأول) عند 23.88 دولار وأقل سعر عند 23.23 دولار.