شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يشجع الأهلى منذ 1965 ويؤكد: كل الفرق كانت تخشى غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بصعود فريق غزل المحلة للدورى الممتاز، لافتا إلى أن الآداء المبهر للفريق عجل بخطة التطوير وتأسيس شركة لفريق كرة القدم بالنادى الذي يقدم مباريات جيدة جدا تؤهله للمنافسة بقوة فى الدورى الممتاز والدخول للمربع الذهبى.

جاء ذلك خلال احتفالية تكريم الفريق اليوم بشركة غزل المحلة، بحضور محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى والدكتور أحمد مصطفى، رئيس القابضة للقطن والغزل والدكتورة رشا عمر وكيل وزارة قطاع الاعمال العام .

كما شهد الاحتفالية الدكتور أحمد عمرو رئيس شركة المحلة والمدير الفنى خالد عيد ولاعبو الفريق. وذكر الوزير: نضع سياسة ثابتة مخططة للنادي تسير لسنوات ،مما يساعد على اظهار العديد من اللاعبين امثال محمد صلاح ومحمد الننى من خلال اكاديمية النادى من سنة 10 الى سن 13 سنة والانفاق عليهم لتخريج لاعبين على اعلى مستوى " احنا عايزين 80 محمد صلاح والننى".

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أضاف هشام توفيق، أن قانون الرياضة يسمح بفصل الاندية عن الشركات بحيث يكون للنادى شركة اسمها غزل المحلة لكرة القدم ، حيث سيتم تقييم الاصول ومنها استاد غزل المحلة والملاعب الفرعية بحيث يتم مشاركتها في الشركة الجديدة حق انتفاع لمدة 20 سنة وبعدها تعود الاصول لشركة المحلة .

واستكمل: نسعى لجمع 100 مليون جنيه للنادى الفترة المقبلة وتأسيس شركة برأس مال 150 مليون جنيه، بحيث يتم التعامل بالاحترافية مع الفريق من خلال خبراء تخطيط وادارة ، لافتا إنه سيتم تطوير الاستاد والصالات الرياضية مع رفع عقود اللاعبين وعمل لائحة جديدة مجزية للفريق من أجل تحقيق ما تحلم به الجماهير .

وحرص الوزير على تحية الكابتن عمر عبد الله نجم المحلة ، لافتا انا احب المحلة بغض النظر عن كونى مشجع للنادى الاهلى من سنة 1965 ، بعد نهائى الاهلى والترسانة ، لافتا إن كل الفرق كانت تخشي من غزل المحلة ونسعى لاعادة ذلك مجددا.

وأشار الى اهمية زيادة عضوية العاملين فى الشركة بالنادي فعدد العاملين يصل لنحو 13500 عامل والمشتركين فى النادى فقط أقل من 2000 عضو فقط ، من خلال استثمار من 350 مليون جنيه إلى 400 مليون جنيه ستوجه للتطوير مع رفع قيمة العضوية.