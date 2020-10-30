شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع يؤكد صعوبة تعافى أسعار النفط مع تسارع الموجة الثانية لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف استطلاع للرأى أجرته رويترز اليوم الجمعة، أن أسعار النفط ستحوم فى نطاق بين 40 و45 دولارا للبرميل لبقية العام، فيما يتوقع المحللون طريقا وعرا للتعافى فى 2021 مع تسبب تسارع تفشى فيروس كورونا فى تأجيج المخاوف بشأن الطلب من جديد.

وتوقع مسح شمل 41 خبيرا اقتصاديا ومحللا، أن تبلغ أسعار خام برنت القياسى العالمى 42.32 دولار فى المتوسط بـ2020، بانخفاض طفيف من توقع عند 42.48 دولار فى الاستطلاع السابق و42.45 دولار فى المتوسط منذ بداية العام الجارى.

كما جرى خفض التوقعات لعام 2021 إلى 49.76 دولار للبرميل من متوسط فى الشهر الماضى عند 50.41 دولار.

ويقول محللون إن استئناف الإمدادات الليبية قد يضغط أكثر على الأسعار، بينما تتأهب الأسواق للانتخابات الرئاسية الأمريكية فى الثالث من نوفمبر.

وقال ديفيد أولزانت المحلل لدى رايفايزن "العاملان الرئيسيان الباقيان فى 2020 واللذان قد يكسران النطاق الحالى هما الانتخابات الأمريكية وأنباء جيدة مفاجئة بشأن اللقاح".

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وأضالاف "فوز بايدن قد يثير مخاوف على جانب الإمدادات للنفط الصخري، لكن سياسة أكثر تساهلا تجاه إيران قد تثير مخاوف بشأن فائض الإمدادات".

ويتوقع المسح أن يبلغ متوسط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38.53 دولار للبرميل في 2020 مقارنة مع متوسط 38.70 دولار في سبتمبر.

وقال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك "في الولايات المتحدة، زاد الإنتاج مجددا في الآونة الأخيرة، ومع تعزز استقرار الوضع في ليبيا، قد يستعيد مُصدر هام للنفط قوته السابقة".

غير أن الآفاق تكتنفها المزيد من الضبابية، وتخطط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها لزيادة الإنتاج مليوني برميل يوميا اعتبارا من يناير 2021 بعد تخفيضات قياسية للإنتاج في وقت سابق من العام الجاري.

لكن وكالة الطاقة الدولية تقول إن موجة ثانية من كوفيد-19 تبطئ الطلب وستعرقل جهود المنتجين لموازنة السوق.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس إنه بينما يستمر تعافي الطلب، فإنه سيكون متفاوتا وبوتيرة أبطأ في الأشهر المقبلة، حتى يصبح لقاح فعال متاحا على نحو واسع.