شكرا لقرائتكم خبر عن متوسط سعر خام دبى فى أكتوبر ينخفض إلى 40.661 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران بقطاع النفط اليوم الجمعة، إن متوسط سعر خام دبى القياسى للشرق الأوسط، كما تعرضه منصة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس للتسعير.

انخفض في أكتوبر إلى 40.661 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوياته منذ مايو .

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يحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم فى كل شهر قياسا إلى متوسطات خامى سلطنة عمان ودبى.

وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.