شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الأوروبي ينمو بأفضل من التوقعات خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلى الإجمالي الربع الثالث/2020 مسجلة نمو بمعدل 12.7% ,بأفضل وتيرة نمو منذ بداية تجميع تلك البيانات فى عام 1995 ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بمعدل 9.5 % ، ،وسجل الربع الثاني/2020 انكماش بمعدل 11.8% ،وبالقراءة السنوية سجل الاقتصاد انكماشا بمعدل 4.3% ، أفضل من توقعات الخبراء انكماش بمعدل 7.0% ، أفضل من انكماش الربع السابق عند معدل 14.8%.

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