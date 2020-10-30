شكرا لقرائتكم خبر عن الناتج المحلى لمنطقة اليورو يقفز بأكثر من المتوقع فى الربع الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات أولية من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى، أن اقتصاد منطقة اليورو انتعش على نحو أقوى بكثير من المتوقع فى الربع الثالث بعد تراجع ناجم عن الجائحة فى الأشهر الثلاثة السابقة، وذلك بفضل قفزة فى الأساس فى إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

لكن بحسب تقديرات يوروستات واصلت أسعار المستهلكين الانخفاض فى أكتوبر مثلما كان متوقعا، مدفوعة بتهاوى أسعار الطاقة على الرغم من ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ.

وقال يوروستات إن الناتج المحلى الإجمالى فى منطقة اليورو التي تضم 19 دولة ارتفع 12.7% على أساس فصلي في الفترة بين يوليو وسبتمبر بعد انكماش 11.8 % فى الأشهر الثلاثة السابقة.

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لكن على أساس سنوى، ما زال الإنتاج الاقتصادي لمنطقة اليورو منخفضا 4.3%، على الرغم من أنه سجل تحسنا مقارنة مع انكماش سنوى 14.8% فى الأشهر الثلاثة السابقة.

وانخفضت أسعار المستهلكين فى أكتوبر 0.3% على أساس سنوى، مثلما توقع خبراء استطلعت رويترز آراءهم، وهو نفس المعدل المسجل في سبتمبر، بعد زيادة 0.2% على أساس شهرى.

وهوت أسعار الطاقة 8.4% على أساس سنوى، لتبدد أثر زيادة 4.3% فى أسعار الأغذية غير المصنعة.