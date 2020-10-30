شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عروض فنون شعبية في احتفالية تكريم فريق غزل المحلة بحضور هشام توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وعددا من قيادات شركات الغزل والنسيج على رأسهم الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، اليوم الجمعة، احتفالية تكريم فريق غزل المحلة بمناسبة صعوده الدورى الممتاز، وذلك بمسرح شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.

بدأت الاحتفالية بعروض فنون شعبية لفرقة الغربية، قدمت عدداً من الرقصات المحلية والوطنية بهذه المناسبة، وشارك بالاحتفالية الدكتور أحمد عمرو رئيس شركة غزل المحلة، وكابتن خالد عيد المدير الفنى المحلة ولاعبي الفريق المكرمين.

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وأدى الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صلاة الجمعة بمسجد شركة غزل المحلة، وذلك في إطار زيارة الوزير لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، في محافظة الغربية، لتكريم لاعبى غزل المحلة والجهاز الفنى لصعودهم للدورى الممتاز بعد غياب 4 سنوات.

وفور وصول الوزير، عقد اجتماعا عاجلاً مع قيادات الشركة، برئاسة أحمد عمرو، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس نقابة العاملين بشركة غزل المحلة، لمناقشة خطة العمل بالشركة، وأعمال التطوير بالشركة.



وزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية خلال احتفالية تكريم صعود نادي غزل المحلة



عروض فنون الشعبية بمناسبة صعود نادي غزل المحلة فنون الشعبية بمناسبة صعود نادي غزل المحلة



لاعبو فريق غزل المحلة يصورون فقرة الفنون الشعبية



لاعبو فريق غزل المحلة

وزير قطاع الأعمال والمشاركون باحتفالية صعود غزل المحلة للممتاز يقفون لعزف السلام الوطني