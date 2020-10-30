شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البيع الرسمى لخام عمان ينخفض إلى 41.1 دولار للبرميل فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت حسابات لرويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة اليوم الجمعة، أن سعر البيع الرسمي لخام عمان في ديسمبر سينخفض 0.49 دولار إلى 41.11 دولار للبرميل.

Advertisements

سعر البيع الرسمي للخام العماني في ديسمبر هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام على مدار أكتوبر لعقد شهر أقرب استحقاق.

ووفقا للحسابات، سيكون سعر البيع الرسمي لخام دبي عند 40.91 دولار للبرميل لشهر ديسمبر بخصم 0.20 دولار للبرميل عن سعر خام عمان في بورصة دبي للطاقة.