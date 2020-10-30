الاقتصاد

إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز دون تغيير يذكر فى أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالتا إنترفاكس وتاس للأنباء اليوم الجمعة، نقلا عن بيانات رسمية أن روسيا أبقت بوجه عام إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز دون تغيير في أكتوبر مقارنة مع سبتمبر.

 

وأضافتا أن إنتاج روسيا اليومي من النفط ومكثفات الغاز في الفترة من أول أكتوبر إلى 29 من الشهر نفسه بلغ في المتوسط 1.359 مليون طن (9.96 مليون برميل يوميا).

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وفي سبتمبر ارتفع الإنتاج إلى 9.93 مليون برميل يوميا.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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