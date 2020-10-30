شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز دون تغيير يذكر فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالتا إنترفاكس وتاس للأنباء اليوم الجمعة، نقلا عن بيانات رسمية أن روسيا أبقت بوجه عام إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز دون تغيير في أكتوبر مقارنة مع سبتمبر.

وأضافتا أن إنتاج روسيا اليومي من النفط ومكثفات الغاز في الفترة من أول أكتوبر إلى 29 من الشهر نفسه بلغ في المتوسط 1.359 مليون طن (9.96 مليون برميل يوميا).

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وفي سبتمبر ارتفع الإنتاج إلى 9.93 مليون برميل يوميا.