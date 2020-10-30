شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام يتفقد أعمال إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية بموقع إنشاء مصنع غزل ( 1) الجديد- الذي يعد أكبر مصنع غزل في العالم- وأعمال تطوير مركز تدريب العاملين لقطاع الغزل والنسيج، وذلك في مستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات الوزارة.

وتفقد الوزير، التطور في أعمال البنية التحتية للمصنع، الذي يأتي على رأس خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة، برفقة كلا من الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أحمد عمرو العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.

ويقام المصنع على مساحة حوالي 62.5 ألف متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل / يوم، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية قبل نهاية 2021.

كما تفقد وزير قطاع الأعمال العام مركز التدريب- الذي يعد قبلة العاملين في مجال الغزل والنسيج في مصر منذ إنشاءه- الأعمال الإنشائية لتطويره، تمهيداً لوصول الآلات التي ستستخدم في التدريب.

Advertisements

جدير بالذكر أن خطة تطوير شركات القطن والغزل والنسيج، يستغرق تنفيذها نحو عامين ونصف بتكلفة تتجاوز 21 مليار جنيه، وتتضمن تحديث كامل في الإنشاءات والآلات - التي تم التعاقد على توريدها من كبرى الشركات العالمية - وتطوير شامل في نظم الإدارة والتسويق، ولم تغفل خطة التطوير العنصر البشري الذي يعد عنصرا رئيسيا في التطوير حيث تم تخصيص ميزانية خاصة لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم.



مشروع تطوير وانشاء مصنع للغزل والنسيج



مشروع تطوير وإنشاء مصنع غزول جديد بالمحلية



هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وأحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والعمال بالمصنع الجديد



وزير قطاع الأعمال والوفد المرافق له بأكبر مصنع للغزل والنسيج بالمحلة