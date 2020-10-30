شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض إيرادات السياحة التركية 71.2% فى الربع الثالث من 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الجمعة، أن إيرادات السياحة للبلاد في الربع الثالث من العام الجارى، انخفضت 71.2 % إلى 4.04 مليار دولار.
والسياحة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لتركيا، تضررت بشدة هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.
على نحو منفصل، أظهرت بيانات من وزارة السياحة التركية اليوم الجمعة، انخفاض عدد الزوار الأجانب للبلاد 59.4 % على أساس سنوي إلى 2.2 مليون في سبتمبر.
وأظهرت البيانات أنه في أول تسعة أشهر من العام، تراجع عدد الزوار الأجانب 74.03 % إلى 9.46 مليون.
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