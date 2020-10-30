شكرا لقرائتكم خبر عن وصول مصر للمرتبة 83 فى التنمية المستدامة دليل السير في المسار الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن وصول مصر للمرتبة 83 من بين 166 دولة، فى تصنيف تقرير التنمية المستدامة للعام الحالي، هو تأكيد على أن مصر تسير فى المسار الصحيح. وكتبت الدكتورة هالة، عبر حسابها على انستجرام: "أن تأتى مصر فى المرتبة 83 من بين 166 دولة فى تصنيف تقرير التنمية المستدامة لعام 2020، هو تأكيد آخر على أننا نسير فى المسار الصحيح، وأننا بالفعل نحقق تنمية ملحوظة على أرض الواقع".





من ناحية أخرى، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قرار رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على إصدار معايير الاستدامة فى خطة الدولة التنموية يعد نقلة حقيقية فى طريق التحول للاقتصاد الأخضر، حيث تم إصدار قرار بتشكيل الوزارات المختلفة لفرق العمل التى سيتم بناء قدراتها لتمكينها من القيام بالمهام المتطلبة لإدماج المعايير البيئية ضمن مشروعاتها.

وأشارت وزيرة التخطيط فى بيان مشترك مع وزارة البيئة اليوم، إلى وضع تلك المعايير اعتبارات الاستدامة ضمن معايير التمويل لتلك المشروعات، كما أنها ستساهم فى تسريع التقدم لتحقيق مؤشرات الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكافة الالتزامات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى وضع مصر فى مكانة رائدة كأحد أوائل الدول العربية التى تعمل على دمج الاقتصاد الاخضر بخطة وموازنة الدولة Greening National Budget، مشيرة إلى أهمية فكرة إدماج كل ما له علاقة بمعايير الاستدامة فى خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة؛ وفى رؤية مصر 2030، وأهمية وضع مجموعة من المستهدفات الخاصة بخطة الدولة ودمج معايير الاستدامة فى المشروعات الرئيسة، مع وضع أهداف لتلك المشروعات بهدف الحفاظ على موارد الدولة وحقوق الأجيال القادمة فى تلك الموارد.