شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 30-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت ميلاً صاعداً من الصباح متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، والذي يفقد عزمه الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه التالي عند 36.36، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستويات 39.25 و40.23 لاستمرار الانخفاض المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.00 والمقاومة 39.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط