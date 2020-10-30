شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 30-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية ليختبر الدعم المكسور مسبقاً عند 36.10، ونحتاج لمراقبة هذا المستوى، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لاختبار 37.55 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 37.55 والثبات فوقه، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يصل إلى 34.30.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.00 والمقاومة 37.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط