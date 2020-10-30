شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 30-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات جانبية منذ الصباح ويحافظ على ثباته دون مستوى 23.60، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في الشراء، إلى جانب الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 22.13.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.60 والمقاومة 24.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط