شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 30-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الذهب على ثباته دون مستوى 1882.40، ليبقى الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، بانتظار كسر مستوى 1860.90 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 1794.85 كمحطة سلبية تالية، في حين إن اختراق 1882.40 والثبات فوقه سيقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية اليوم تستهدف اختبار مستوى 1901.80 قبل أي محاولة سلبية جديدة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1850.00 والمقاومة 1890.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط