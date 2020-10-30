شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 30-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات جانبية منذ الصباح، وطالما أن السعر دون 1.3000، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، بانتظار الحصول على عزم سلبي يكفي لدفع السعر لاستئناف السيناريو السلبي الذي يستهدف مستويات 1.2845 ثم 1.2705 كمحطات رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2845 والمقاومة 1.3000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط