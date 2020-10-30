شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 30-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية الآن في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.1540، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 1.1720 ثم 1.1750 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1600 والمقاومة 1.1750

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط