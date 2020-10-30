بوينج يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل – 30-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر سهم شركة بوينج (BA) بتداولاته الأخيرة على انخفاض، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.10% ليضيف السهم إليه 15 سنتاً ويستقر على سعر 148.29 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم المهم 144.78، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 122.75.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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