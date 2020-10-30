شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل – 30-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم بنك أوف أمريكا (BAC) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.30% بما يعادل 0.07 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 23.54 دولار، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كل ذلك يأتي تحت مظلة كسره لخط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق. Advertisements لذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم 22.41، طيلة ثبات المقاومة 25.16. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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