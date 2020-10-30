سيتي جروب يرتفع بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط – تحليل – 30-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سيتي جروب (C) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.29% بما يعادل 0.53 نقطة ليستقر على سعر 41.66 دولار، وقد جاء ارتفاع السهم وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى البعيد، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 38.74، طيلة ثبات المقاومة 46.14.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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