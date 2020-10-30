كاتربللر يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 30-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كاتربللر (CAT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بعدما تجمعت عدة عوامل إيجابية أكسبت السهم زخماً إيجابياً قوياً ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.32% بما يعادل 3.51 نقطة ليستقر على سعر 154.67 دولار، أول تلك العوامل استناد السهم لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، وقد تزامن ذلك مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووسط ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم المحوري 150.40، ليستهدف مستوى المقاومة 170.40.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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