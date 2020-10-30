شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 30-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ديزني (DIS) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.59% بما يعادل 3.07 نقطة ليستقر على سعر 121.54 دولار، وذلك في ظل تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد كسره لمستوى الدعم 120.50، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 112.57.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه