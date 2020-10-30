شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار المستهلكين فى أوروبا طبقا للتوقعات فى أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش التقديرات الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي لشهر تشرين الأول/أكتوبر منخفضة بنسبة 0.3% ، طبقا لتوقعات الخبراء انخفاض بنسبة 0.3% ، طبقا للقراءة السابقة انخفاض 0.3%. وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.2%، طبقا لتوقعات الخبراء التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.2% ،طبقا للقراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.2%.

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