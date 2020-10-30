شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية على وشك تكبد أكبر خسارة شهرية منذ مارس بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة لتواصل خسائرها للجلسة الخامسة على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى خمسة أشهر ،المسجل فى وقت سابق من جلسة الأمس ، على وشك تكبد أكبر خسارة شهرية منذ آذار/مارس الماضي ، بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا ،والتي تجتاح أوروبا على نطاق واسع ،والتي أجبرت فرنسا وألمانيا على إعلان حالة الحظر الكامل.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.4% حتى الساعة 08:25 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ،وسجل مستوي 338.57 نقطة الأدنى منذ 25 أيار/مايو الماضي ، بفعل استمرار عمليات البيع المفتوحة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليواصل خسائره للجلسة الخامسة على التوالي ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع التجزئة ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 0.75% ، بسبب نتائج أعمال مخيبة للآمال لكبرى شركات القطاع خلال الربع الثالث من هذا العام.

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وعلى صعيد كامل جلسات شهر تشرين الأول/أكتوبر ، فقد مؤشر ستوكس أوروبا أكثر من 6% ، على وشك تكبد رابع خسارة شهرية فى غضون الخمسة أشهر الأخيرة ،و بأكبر خسارة شهرية منذ آذار/مارس الماضي ، بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا.

أعلنت فرنسا فرض حالة الإغلاق الوطني فى البلاد لمدة شهر بداية من غدا الجمعة ، وأصدرت الحكومة الألمانية أمرا بإغلاق الحانات والمسارح والمطاعم بداية من يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وحتى نهاية الشهر.

أبقي المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير يوم الخميس طبقا لمعظم التوقعات بأسواق المال العالمية ،لكنه أكد على التزامه باحتواء التداعيات الناجمة عن الموجة الثانية من إصابات فيروس كورونا ،وإن خطواته المستقبلية ستكون أوضح خلال الاجتماع المقبل فى كانون الأول/ديسمبر.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.25% ،لتسجل أدنى مستوى فى خمسة أسابيع قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.2% ، فى أول مكسب فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، بعد موجة هبوط حادة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3 ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.5% % ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، و فى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.2%.