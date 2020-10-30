شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 4 أسابيع بدعم توقف موجة صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ،والمسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ،بدعم توقف موجة صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، لكن المعدن الثمين لا يزال فى طريقه صوب تكبد ثالث خسارة شهرية على التوالي.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.5% إلى 1,878.06$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,867.70$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,864.35$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 0.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1,859.97$ للأونصة ، بفعل قوة الدولار الأمريكي ،بالتزامن مع موجة بيع فى الأصول لتأمين سيولة العملة الأمريكية.

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة قرابة 0.2% ، على وشك تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 94.10 نقطة ، عاكسا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار بسبب تباطؤ طلب أفضل استثمار بديل ، خاصة بعدما أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي فى الولايات المتحدة ، أن أكبر اقتصاد فى العالم نما بأفضل من التوقعات خلال الربع الثالث من هذا العام.

عززت تلك البيانات آمال نجاح معظم الاقتصادات الكبرى فى التغلب سريعا على الأضرار الناجمة عن الموجة الأولى لفيروس كورونا ،وأن اكتساب الحكومات خبرة التعامل مع العدوى ،سيمكنها من التغلب على الأضرار المتوقعة من الموجة الثانية للفيروس بكفاءة أعلى عن ذي قبل.

وعلى صعيد كامل تعاملات تشرين الأول/أكتوبر ،والتي تنتهي رسميا عند تسوية اليوم ، فقدت أسعار الذهب حتى الآن نسبة 0.5% ،على وشك تكبد ثالث خسارة شهرية على التوالي ، خاصة بفعل ضعف مستويات الطلب على المعدن كملاذ آمن.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 1,258.25 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 17 أيلول/سبتمبر الماضي.