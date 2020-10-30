شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط بصدد تكبد ثاني خسارة شهرية على التوالي بفعل الموجة الثانية لفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،ليقترب الخام الأمريكي من ملامسة أدنى مستوى فى أربعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ،وخام برنت من أدنى مستوى فى خمسة أشهر ، حيث الأسعار بصدد تكبد ثاني خسارة شهرية على التوالي ، بفعل التوقعات القاتمة للطلب العالمي على الوقود ، فى ظل الانتشار السريع للموجة الثانية لفيروس كورونا ،والتي أجبرت دول كبرى خاصة فرنسا وألمانيا على إعادة فرض حالة الإغلاق الكامل ، ويضغط على الأسعار أيضا تجدد المخاوف حيال تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.9% إلى مستوي 35.38$ ، من مستوى الافتتاح عند 36.08$، وسجل أعلى مستوي عند 36.58$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 2.3% إلى مستوي 36.79$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 37.66$ ، وسجل أعلى مستوي عند 38.07$.

عند تسوية الأمس ، فقد الخام الأمريكي نسبة 3.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 34.95$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 3.75% ،وسجلت أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 36.66$ للبرميل.

وعلى صعيد كامل تعاملات تشرين الأول/أكتوبر الجاري ،والتي تنتهي رسميا عند تسوية الأسعار اليوم ، فقدت أسعار النفط العالمية متوسط 10% ، بصدد تكبد ثاني خسارة شهرية على التوالي ، بفعل الموجة الثانية لفيروس كورونا ،وتخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

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جددت الموجة الجديدة للفيروس التاجي حالة الفزع والرعب فى معظم الأسواق العالمية ، خاصة أسواق الطاقة ،حيث من المتوقع أن تؤدي حالة تشديد إجراءات العزل الصحي إلى تدمير أي بوادر لتعاف مستويات الطلب على الوقود قد حدث بعد انتهاء الموجة الأولى.

فى فرنسا أمرت السلطات الحكومة الناس البقاء فى منازلهم لجميع الأنشطة باستثناء الأنشطة الأساسية لمدة شهر اعتبارا من اليوم الجمعة ،وأصدرت الحكومة الألمانية أمرا بإغلاق الحانات والمسارح والمطاعم بداية من يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وحتى نهاية الشهر.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء زيادة المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة بحوالي 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 23 تشرين الأول/أكتوبر، فى أول زيادة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 1.5 مليون برميل.

وبالنسبة لإنتاج النفط الأمريكي فقد زاد الأسبوع الماضي بنحو 1.2 مليون برميل يوميا ، ليرتفع الإجمالي إلى 11.1 مليون برميل يوميا، بأكثر حوالي 100 ألف برميل عن ما كانت عليه مستويات الإنتاج قبل إعصار دلتا.

وكان الإنتاج الأمريكي قد انخفض على مدار الأسبوعين السابقين بنحو 1.1 مليون برميل يوميا ، بسبب الإعصار دلتا الذي أوقف أكثر من 90% من إنتاج خليج المكسيك.