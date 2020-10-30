شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر اليورو اليوم الجمعة 30-10-2020 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر اليورو الأوروبى، اليوم الجمعة 30-10-2020، أمام الجنيه المصرى، فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.34 جنيه للشراء و18.58 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.34 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.34 جنيه للشراء.

18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.23 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك مصر18.34 جنيه للشراء. 18.51 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك مصر18.34 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.

18.62 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.34 جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.34 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك البركة18.38 جنيه للشراء.

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18.58 جنيه للبيع.

18.59 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.32 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.32 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.43 جنيه للشراء.

18.58 جنيه للبيع.

اليورو هى العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذى يعد بعد الدولار الأمريكى ثانى أهم عملة على مستوى النظام النقدى الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزى الأوروبى فى مقره بفرانكفورت بألمانيا. اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتدأولة فى 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبى الثمانى والعشرون، كما أنه العملة الرسمية فى ست دول أخرى هى ليست أعضاء فى الاتحاد الأوروبي.

تم بدء التعامل باليورو على النطاق المصرفى ابتداءاً من عام 1999، وفى الأول من يناير عام 2002 استَبدل اليورو عملات الدول المُنضَمة لاتفاق تطبيق اليورو وأصبح منذ ذلك الحين عملتها الرسمية. اليورو الواحد مقسم إلى 100 سنت.