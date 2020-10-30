شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة فى البورصة المصرية خلال أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل خلال جلسات شهر أكتوبر المنتهى، بقيمة تداول بلغت 5.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 13.5%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 4.3 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.3%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 3.7 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.9%، وفى المركز الرابع تأتى شركة إيجي تريند لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.5%، وفى المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.6 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.2%.

وجاء فى المركز السادس شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.3%، بلتون لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 2 مليار جنيه بنسبة 4.8%، وحل فى المركز الثامن شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.9 مليار جنيه بنسبة 4.8%.

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وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا أرقام لتداول الأوراق المالية، مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 1.9 مليار جنيه، و 1.85 مليار جنيه، بنسبة 4.6%، 4.5% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 47.9 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 7.005 مليار ورقة منفذة على 793 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 66.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 9.670 مليار ورقة منفذة على 953 ألف عملية خلال الشهر الماضي.