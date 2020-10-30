شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية كبيرة وانخفاض أسهم موردي أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الجمعة، مما يضعها على مسار تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ موجة بيع كثيفة في مارس إذ تضغط جولة جديدة من إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا على التوقعات الاقتصادية.

كما تضررت المعنويات جراء استجابة مخيبة للتوقعات لإعلانات أرباح شركات تكنولوجيا كبيرة في وول ستريت أمس، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا الأوروبي 0.8 %.

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وتراجعت أسهم الشركات الموردة لأبل إيه.إم.إس وديالوج لأشباه الموصلات وإنفنيون تكنولوجيز بين 0.6 % و1.6 % بعد أن تسبب تدشين أبل متأخرة هواتف آيفون جديدة متوافقة مع الجيل الخامس لشبكات الهاتف المحمول في إرجاء العملاء شراء أجهزة جديدة.

وانخفض سهم إير فرانس-كيه.إل.إم 4% بعد أن كشفت الشركة عن تكبد خسارة فصلية تشغيلية 1.05 مليار يورو (1.24 مليار دولار) وحذرت من قدوم ما هو أسوأ في ظل تسبب ارتفاع جديد للإصابات بفيروس كورونا في فرض قيود جديدة على السفر.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 %، ويتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية بأكثر من 6% فيما قد يكون أسوأ هبوط منذ هوى 18 % في منتصف مارس.