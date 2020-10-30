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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدولار اليوم الجمعة 30-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 30-10-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
أوقف الدولار ارتفاعه اليوم الجمعة، بينما قبع اليورو قرب أدنى مستوى في 4 أسابيع مقابل العملة الأمريكية بعد أن ألمح البنك المركزي الأوروبي إلى المزيد من التيسير النقدي بحلول نهاية العام.
وأثناء الليل، ساهم انخفاض اليورو بالإضافة إلى بيانات أمريكية في دفع الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أسابيع مقابل سلة من العملات.
وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مستقرة لكنه تعهد باحتواء التداعيات المتزايدة للموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا، قائلا إنه سيحدد استجابته على نحو أدق بحلول اجتماعه في ديسمبر مثلما تتوقع السوق بوجه عام.
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