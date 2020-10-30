شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية الفرنسى يتوقع انكماش اقتصاد بلاده 11% فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية الفرنسي ،برونو لو مير لإذاعة فرانس إنتر اليوم الجمعة، إن من المتوقع الآن أن ينكمش اقتصاد البلاد 11 % في 2020 مقارنة مع توقع سابق بانكماش 10%.
وأعلنت فرنسا عن تسجيل 47,637 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.
وفى وقت سابق أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، أن فرنسا سجلت 523 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى عدد يومى منذ 22 من أبريل.
وشملت بيانات حصيلة الوفيات في المستشفيات، التي يتم تسجيلها يوميا، و235 وفاة في دور المسنين على مدى الأيام الأربعة الماضية.
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