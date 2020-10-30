شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة العجز التجارى التركى 189% فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركى، اليوم الجمعة، أن عجز التجارة الخارجية للبلاد زاد 189.6% على أساس سنوى فى سبتمبر ليبلغ 4.828 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام، وقال المعهد إن الصادرات التركية زادت 4.8%، فيما قفزت الواردات 23% مقارنة مع سبتمبر 2019.
وفى أول تسعة أشهر من العام، قفز العجز التجارى 79.5% إلى 37.86 مليار دولار.
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