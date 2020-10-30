شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مبيعات التجزئة الألمانية بأكثر من المتوقع فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات اليوم الجمعة، أن مبيعات التجزئة الألمانية انخفضت بأكثر من المتوقع في سبتمبر، مما يثبط آمالا في أن إنفاق الأسر سيساهم في قيادة تعاف قوي في أكبر اقتصاد بأوروبا في الربع الثالث بعد الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن مبيعات التجزئة انخفضت 2.2 % على أساس شهري بالقيمة الحقيقية بعد تعديل بالخفض لزيادة 1.8 % في أغسطس، يأتي هذا مقارنة مع توقعات لرويترز بانخفاض 0.8 %.