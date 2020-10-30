شكرا لقرائتكم خبر عن ميتسوبيشى تجمد خططها لتطوير أول طائرة ركاب إقليمية بسبب أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة ميتسوبيشى اليابانية للصناعات الثقيلة تجميد مشروعها لتطوير أول طائرة ركاب يابانية محلية الصنع بسبب جائحة فيروس كورونا، وقالت شركة ميتسوبيشي في خطة أعمالها للسنة المالية 2021 الصادرة يوم الجمعة، وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إنها "ستتوقف" عن تطوير طائرتها الخاصة /سبيس جت/ والتي كانت تُعرف سابقًا باسم /ميتسوبيشي ريجينال جيت/.

Advertisements

وتعرض برنامج تطوير الطائرة اليابانية لتأجيلات متكررة في عملية التسليم، ومؤخراً تجمدت أعمال التطوير بسبب جائحة الفيروس التاجي التي أثرت على صناعة الطيران، وعلى الرغم من تجميد تطوير الطائرة، قالت شركة ميتسوبيشي اليابانية إنها ستواصل العمل للحصول على التراخيص التي تصدر بنوع الطائرات.

يشار إلى أن " ميتسوبيشي" اضطرت لتأجيل أول عملية تسليم لشركة طيران أول نيبون اليابانية، والذي كان مقررا في الأصل لعام 2013، ست مرات وحتى عام 2021، أو ربما في وقت لاحق.