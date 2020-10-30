الاقتصاد

توقعات بإنخفاض أسعار الطماطم فى الأسواق خلال الأيام المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع مصطفى النجارى ، عضو الشعبة العامة فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إنحفاض أسعار الطماطم فى الأسواق خلال الفترة المقبلة ، بسبب العروة الجديدة ، مشيرا الى أن الطماطم تزرع على مدار العام من خلال 4 عروات ، ومصر تعتبر خامس أكبر منتج للطماطم على مستوى العالم  ،إلا أنها تصدر 3% فقط من حجم الإنتاج .

 

وقال النجارى ، إن هناك عدة عوامل تتحكم فى انتاج الطماطم ، فى مقدمتها تلف نسبة كبيرة من المحصول ، بسبب عمليات النقل،  وكذلك معظم الإنتاج يعتمد على الزراعات المكشوفة ، فى حين أن الصوبات هى الأفضل لأنها توفر حماية للمحاصيل من العوامل الجوية ، يضاف الى ذلك التكلفة الأقل فى الزراعة الذى ينعكس بدوره على سعر المنتج .

 

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