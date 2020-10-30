اليورو مقابل الين يتكبد خسائر كبيرة- تحليل - 30-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الزوج بتداولات يوم أمس هجومه السلبي لنلاحظ تجاوزه بذلك لمستوى 121.90 لينتقل بذلك لمسار هابط جديد ولنلاحظ تسجيله حاليا لمستوى 121.61, نتوقع باستمرار ثبات مستوى 122.00 وتشكيله لمقاومة إضافية, استهداف السعر لمستويات سلبية جديدة قد تبدأ من 121.10 وصولا لمستوى تصحيح 61.8% فيبوناتشي والمستقر عند 120.15.
أما اندفاع السعر فوق مستوى 122.00 والثبات فوقه, فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم السلبي ولنتوقع تشكيله لتداولات تصحيحية صاعدة قد تمتد نحو 123.00 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.00 و 121.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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