الباوند مقابل الين يستأنف الهبوط-تحليل - 30-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتحقيقه لكسر الدعم الإضافي المتمركز عند 134.90 ليعزز بذلك سيطرة الميل الهابط والقائم على تمركز التداولات ضمن محاور القناة الرئيسية الهابطة والموضحة بالرسم المرفق. كذلك تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 سيزيد من فرص اكتساب السعر للعزم السلبي لنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 133.95 و 133.45 على التوالي. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 135.00 و 133.45 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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