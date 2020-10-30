شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يضغط على الدعم– تحليل - 30-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين متأثرا بسلبية المؤشرات الرئيسية لنلاحظ تمركزه حاليا قرب دعم القناة الفرعية الصاعدة والمتمثل بمستوى 847.00, لابد من التنويه إلى أهمية مراقبة تصرف السعر حاليا نظرا لأهمية هذا المستوى بتحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

ففي حال تسلل السعر دون الدعم الحالي فإن ذلك سيؤكد انتقاله للمسار الهابط ليبدأ باستهداف مستويات سلبية جديدة قد تمتد نحو 814.00 و780.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 860.00 و 814.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بتحقيق الكسر