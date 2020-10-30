شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقبع قرب أدنى مستوى فى 4 أسابيع قبيل بيانات النمو والتضخم فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بعدما أكد البنك المركزي الأوروبي التزامه باحتواء تداعيات الناجمة عن الموجة الثانية لفيروس كورونا والتي تجتاح أوروبا فى الوقت الحالي ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن معدلات النمو والتضخم فى منطقة اليورو ،والتي توضح مدي تعافي الاقتصاد بعد انتهاء الموجة الأولى للفيروس.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.1664$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1674 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1694$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.6% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1.1649$ ،بعد إعلان ألمانيا وفرنسا تشديد إجراءات الحظر الصحي ،وعقب اجتماع المركزي الأوروبي.

لمواجهة الارتفاع القياسي فى حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أعلنت كلا من ألمانيا وفرنسا فرض حالة الحظر الكامل فى البلاد لمدة شهر ، ضمن محاولات كبح جماح الموجة الجديدة من المرض ،والتي تجتاح أوروبا على نطاق أوسع من الموجة الأولى.

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أبقي المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير يوم الخميس طبقا لمعظم التوقعات بأسواق المال العالمية ،لكنه أكد على التزامه باحتواء التداعيات الناجمة عن الموجة الثانية من إصابات فيروس كورونا ،وإن خطواته المستقبلية ستكون أوضح خلال الاجتماع المقبل فى كانون الأول/ديسمبر.

وعلى صعيد تعاملات كامل هذا الأسبوع، فالعملة الأوروبية الموحدة فقدت حتى الآن أكثر من 1.6% مقابل العملة الأمريكية ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،تركيزا على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ،بسبب الانتشار السريع للموجة الثانية لفيروس كورونا ،والتي تنذر بتدمير آي تعافي قد حدث للاقتصاد الأوروبي بعد انتهاء الموجة الأولى.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،عديد البيانات الهامة من أوروبا ، عن النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من هذا العام ،وعن مستويات التضخم الرئيسية خلال تشرين الأول/أكتوبر ،توفر تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الأوروبي من الأضرار الناجمة عن الموجة الأولى لفيروس كورونا.

تصدر بحلول الساعة 10:00 جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي فى أوروبا المتوقع نموا بمعدل 9.5% خلال الربع الثالث/2020 ،وسجل الاقتصاد الأوروبي انكماشا بمعدل 11.8% خلال الربع الثاني /2020 ،وبالقراءة السنوية المتوقع انكماشا بمعدل 7.4% من انكماشا بمعدل 14.7% الربع السابق.

وتصدر بنفس التوقيت القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر تشرين الأول/أكتوبر المتوقع انخفاضا بنسبة 0.3% بنفس القراءة السابقة ،وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاع بنسبة 0.2% بنفس القراءة السابقة.