شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع التغطيات التأمينية على الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف تأمينات الحياة بأنها تأمينات متوسطة أو طويلة الأجل وتتراوح مده التأمين فيها ما بين عشرة سنوات أو أكثر من ثلاثين سنة ، كما تعد نظام اقتصادي اجتماعي يعمل على تعاون وتضامن وتكاتف وتكافل بين الأعضاء المشتركين ، وذلك عن طريق تجميع المخاطر وإعادة توزيعها في نظام علمي سليم لتخفيف عبء الخسارة عن الفرد الذي يلحق به الضرر ، وتعتبر وسيلة منظمة للادخار.

وتعتبر هذه الاستثمارات هي حقوق لحملة الوثائق وليس حقوق للمساهمين ، ولذا اهتمت الهيئة العامة الإشراف للرقابة على التأمين بوضع القوانين والتشريعات التي تنظم أسس وتوظيف أموال المؤمن عليهم ، وموضحة قنوات الاستثمار التي يمكن الاستثمار فيها والنسب المقررة لكل نوع من الاستثمار، وذلك حتى لا تتعرض هذه الأموال لمخاطر الخسارة، و تعمل تأمينات الحياة أو تأمينات الأشخاص على مواجهة التضخم ونقص القوى الشرائية للعملة حيث تعمل الأرباح التي تصرف إلى حملة الوثائق ، وتركز أهمية تأمينات الأشخاص في عناصر الخطر التي ينتج بسببها فقدان الدخل ، بسبب الوفاة أو بلوغ سن معينة أو فترة طويلة أو محدودة ، كما هو الحال في حالات المرض أو العجز الكلى أو الجزنى المستديم المنهى للخدمة أو لأي عمل يمكن أن يعمله الفرد.

وتنقسم تأمينات الحياة إلى قسمين رئيسين وهما تأمينات الحياة الفردية وتأمينات الحياة الجماعية ، ولكل من هذين القسمين خصائصه وأنواعه ومميزاته ، إلا أن كل منهما يؤدى نفس الغرض وهو توفير الحماية التأمينية للفرد في حالة انخفاض الدخل أو انقطاعه ، وذلك في حالات الوفاة أو المرض أو العجز أو الشيخوخة، كما أن كل منهما يعمل تكوين المدخرات المالية التي يحتاج إليها الشخص في المناسبات الخاصة كحالات الزواج وأداء المصاريف الدراسية وأداء مصاريف العلاج أو المرض.

تأمينات الحياة الفردية

تنقسم تأمينات الحياة الفردية من ناحية التغطية التأمينية إلى قسمين أساسين القسم الأول التأمينات المؤقتة والقسم الثاني التأمينات الادخارية.

تأمينات الحياة المؤقتة

الغرض منها هو تعويض المؤمن عليه في حالة الوفاة خلال مده التأمين ، بصرف مبلغ التأمين المؤمن علية ويتميز هذا النوع من التأمين بانخفاض القسط، وليس لهذا النوع قيمه تصفيته أو قيمه استرداديه ، وهو في حكمه حكم التأمين ضد حوادث السرقة أو تأمين السيارات ينتهي بانتهاء مده الوثيقة ، وتتراوح مده التأمين في هذا النوع ما بين سنه و30 سنه أو عند بلوغ المؤمن عليه سناً معناً مثل 60 أو 65 أو 70 سنه، ومن أهم الأنواع التأمين المؤقت المتناقص وفيه يبدأ التأمين بمبلغ كبير وليكن عشره آلاف جنيه ثم يتناقص سنوياً ، وليكن بمبلغ ألف جنية ليصل إلى صفر بعد عشر سنوات (لوثيقة مدتها عشرة سنوات) ، ويتناسب هذا النوع من التأمين كضمان للقروض في حالة شراء سكن أو سيارة بالتقسيط ، حيث تضمن الوثيقة في هذه الحالة سداد باقي الأقساط الواجب سدادها إلى المقرض في حالة وفاة المؤمن علية، وهناك نوع أخر من أنواع التأمينات المؤقتة وهو التأمينات المؤقتة المتزايدة ، حيث يبدأ التأمين بمبلغ صغير وليكن خمسه آلاف جنيه ثم يزداد سنوياً بمعدل 1000 جنيه مثلا ، ليصل إلى 25 ألف جنيه بعد 20سنه (لوثيقة مدتها عشرون سنه)، ويتناسب هذا النوع من التأمين مع الحالات التي يكون فيها خطر الوفاة عند بدء التأمين عاليا (بعد إجراء عملية جراحيه مثلاً) ويتناقص الخطر باستمرار مدة التأمين.

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التأمينات الادخارية

التأمينات الادخارية وأهم الوثائق الشهيرة منها هي وثائق مدى الحياة والتأمين المخلط، وهذا النوع من التأمين يجمع بين التأمين والادخار، والفرق بين تأمين مدى الحياة والتأمين المخلط ، أن التأمين المخلط له مده محدده وليكن 10، 20 سنه أما تأمينات مدى الحياة فتستمر طوال حياة المؤمن علية ، حيث يؤدى مبلغ التأمين في حالة وفاة المؤمن علية ومع ذلك فإنه إذا رغب المؤمن علية في تصفية الوثيقة ، فيمكن صرف قيمه استرداديه تتناسب مع مده المؤمن عليه والأقساط المدفوعة، أما التأمين المختلط فإن مبلغ التأمين يؤدى في نهاية مده التأمين ، إلا إذا حدثت الوفاة قبل نهاية مدة التأمين فيستحق مبلغ التأمين عند الوفاة ، والقسط التأمينى لهذا النوع من التأمين مرتفع نسبيا ويختلف من شركه تأمين إلى أخرى.

وينقسم هذا النوع إلى قسمين رئيسيين هامين - القسم الأول وهو التأمين المختلط المشترك في الأرباح والقسم الثاني التأمين المختلط الغير مشترك في الأرباح ، والفرق بين هذين القسمين هو أن الوثائق الصادرة مع الاشتراك في الأرباح تكون فيها الأقساط مرتفعة نسبيا ، وذلك لأن طريقة احتسابها من الناحية الاكتوارية يعتمد على أساس معدل فائدة منخفض، وتقوم الشركة بصرف أرباح لحمله الوثائق في صوره مبالغ تامين معلاة ، وهذه الأرباح المعلاة تعتمد على معدل الفائدة الذى استطاعت الشركة تحقيقه في استثمار أموال المؤمن عليهم ، ولا يقتصر التأمين الادخاري على التأمين المختلط فقط بل ظهرت العديد من الأنواع المختلفة - وعلى سبيل المثال:-

(1) سداد جزء من مبلغ التأمين خلال مدة التأمين وليكن بعد عشرة سنوات وسداد الجزء الأخر من مبلغ التأمين في نهاية مده التأمين.

(2) إضافة تغطية إضافية إلى التأمين تصرف بالإضافة إلى مبلغ التأمين في حالة الوفاة مثال ذلك معاش شهري أو سنوي اعتباراً من تاريخ الوفاة حتى نهاية مده التأمين حيث يتم صرف مبلغ التأمين الأصلي.، وغير ذلك من الأنواع المختلفة.

كما أن هناك نوع خاص يعرف التأمين ذو أجل محدد ، حيث لا يصرف مبلغ التأمين في هذه الحالة إلا في نهاية مدة التأمين ، سواء كان المؤمن عليه على قيد الحياة أو لم يكن ، وإذا توفى المؤمن علية قبل نهاية المدة تعفى الوثيقة من سداد الأقساط ، ويمكن هذا التأمين رب الأسرة من تكوين رأس مال لأولاده.