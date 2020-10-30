شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة بصدد أسوء أداء أسبوعي لها في ستة أسابيع متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ أواخر أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط القلق في الأسواق من تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا عالمياً.

في تمام الساعة 07:17 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.17% لتتداول عند 23.31$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 23.35$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 23.31$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 93.85 مقارنة بالافتتاحية عند 93.89.

هذا وتتوجه أنظار المستثمرين حالياً إلى فعليات اجتماع كبار قادة الصين في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والتي بدأت مع مطلع هذا الأسبوع وتستمر حتى اليوم الجمعة للتخطيط لمسار التنمية الاقتصادية للخمسة عشرة عام المقبلة لأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للمعادن عالمياً وثاني أكبر دولة صناعية في العالم.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس استقرار نمو الإنفاق الشخصي عند 1.0% خلال أيلول/سبتمبر، وارتفاع الدخل الشخصي 0.3% مقابل تراجع 2.7% في آب/أغسطس، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في آب/أغسطس.

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كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس استقرار النمو إعند 0.5% خلال الربع الثالث، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية في العالم مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 58.2 مقابل 62.4 في أيلول/سبتمبر الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تؤكد على اتساعاً عند ما قيمته 81.2 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة للشهر الجاري ومقابل اتساع عند ما قيمته 80.4 في أيلول/سبتمبر، وذلك مع صدور قراءة توقعات المستهلكين للتضخم لشهر تشرين الأول/أكتوبر لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة.

وفي سياق أخر، فقد تلاشت فرص إقرار المشرعين الأمريكيين لحزمة التحفيز الثانية لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا قبل حدث انتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقب في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس إعلان شركة موديرنا الأمريكية عن استعدادها للإطلاق العالمي للقاح المحتمل لفيروس كورونا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع أعداد الحالات المصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة وأوروبا، وفي أعقاب إعلان أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا وفرنسا عن عمليات إغلاق جديدة على مستوى البلاد، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 44.35 مليون ولقي 1,171,255 شخص مصرعهم في 219 دولة.