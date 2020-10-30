شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يقترب من الهدف – تحليل - 30-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الفرنك صعوداً بعد تأكيد اختراق مستوى 0.9090، ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.9190، ويظهر بعض الميل الهابط الطفيف الآن متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف التداولات الإيجابية وملامسة الهدف المذكور.

بالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق مستوى 0.9090، مع الإشارة إلى أن اختراق 0.9190 سيمد الموجة الصاعدة لتستهدف مناطق 0.9305 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9090 والمقاومة 0.9200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد