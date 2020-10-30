شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يقترب من الهدف – تحليل - 30-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار مقابل الفرنك صعوداً بعد تأكيد اختراق مستوى 0.9090، ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.9190، ويظهر بعض الميل الهابط الطفيف الآن متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف التداولات الإيجابية وملامسة الهدف المذكور.
بالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق مستوى 0.9090، مع الإشارة إلى أن اختراق 0.9190 سيمد الموجة الصاعدة لتستهدف مناطق 0.9305 على المدى القريب.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9090 والمقاومة 0.9200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الفرنك يقترب من الهدف – تحليل - 30-10-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.